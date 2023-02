Auto belandt in gracht door botsing na bocht in Vlamertinge

Poperinge Biblio­theek De Letterbeek scoort goed: “We krijgen goede punten van de ontleners”

Uit cijfers blijkt dat heel wat Poperingenaars en bezoekers een beroep blijven doen op de diensten van de bibliotheek van Poperinge. Het totaal aantal uitleningen in de hoofdbib De Letterbeek en zeven dorpsbibs in Poperinge en Vleteren bedroeg in vorig jaar 124.711 exemplaren, een stijging van 1,07 procent in vergelijking met 2021.

30 januari