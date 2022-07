Australiërs brengen lijkkist gesneuvelde landgenoot tot onder Menenpoort: “Zijn naam staat hier in de muur gebeiteld”

“De stoffelijke resten van de soldaat werden gevonden bij graafwerken aan de kant van de weg in Zonnebeke in 2017”, zegt Nathalie Dumon van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). “Het Australische leger is DNA-onderzoek aan het uitvoeren en heeft goed hoop de militair te kunnen identificeren in de toekomst.”

Op vraag van het Australisch leger werd voor de onbekende soldaat in Ieper een speciale Last Post georganiseerd. “Heel bijzonder is dat de kist van de soldaat tot onder de Menenpoort werd gebracht”, zegt voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie. “Het is geleden van 2018 dat dit nog eens gebeurde. Voor de Australiërs doen dit omdat de naam van de soldaat ergens op de Menenpoort staat. Het was een hele mooie plechtigheid, vooral met de muziek van de didgeridoo.”