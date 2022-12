Audit bevestigt dat informatiebeveiliging Jan Yperman Ziekenhuis voldoet aan hoogste normen: “Essentieel dat gegevens vertrouwelijk blijven”

Ieper/Veurne Kritieke bestuurder (24) bijna anderhalf uur gekneld in vrieskou na klap tegen geparkeer­de vrachtwa­gen

Langs de Noorderring in Ieper gebeurde zondagmorgen in alle vroegte een ongeval. Daarbij raakte een automobilist levensgevaarlijk gewond. De brandweer had een uur nodig om hem te bevrijden uit het wrak. Een klus die moest geklaard worden in de vrieskou, bij min 5 graden Celcius.

18 december