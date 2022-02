ASSISEN. Moordwapen werd pas zes dagen na de vadermoord aangetroffen in de living van Cédric (33)

Ieper Babafest Re­tro-fuif in zaal Fenix en ook alle registers open in Club Riba: “In Ieper zal er dit weekend serieus gedanst kunnen worden”

Na verschillende keren te hebben moeten annuleren, kunnen de organistoren van de Babafest-fuiven er eindelijk weer invliegen. Het evenement voor zaterdag 19 februari was al eerder gepland, maar pas sinds de aankondiging van de versoepelingen is er zekerheid dat er kan gefeest worden tot in de vroege uurtjes in zaal Fenix. Voor medeorganisator Niels Pierpont een hele opluchting, want dan kan hij meteen ook in zijn danscafé Club Riba alle registers opentrekken. “Ik hoop dat we nu voorgoed zijn vertrokken.”

16 februari