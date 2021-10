ASSISEN. Davy Kesteman (32) veroordeeld tot 23 jaar opsluiting voor moordende crash met Sharon (22)

Boezinge/Vleteren/Poperinge/Brugge ASSISEN. Davy Kesteman (32) biedt veront­schul­di­gin­gen aan in laatste woord: “Ik heb dood van Sharon nooit gewild”

10:56 “Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is voor de familie en voor Sharon. Ik heb dit nooit gewild.” Davy Kesteman (32) heeft vrijdagmorgen op z’n assisenproces nog een laatste keer het woord gekregen, alvorens de volksjury zich terugtrok voor het beraad over de schuldvraag. De Poperingenaar bood de familie van Sharon Gruwez (22) nog een laatste keer zijn verontschuldigingen aan. De jury moet nu beslissen of haar dood een ongeval was of een brutale moord.