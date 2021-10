ASSISEN. “Davy is geen moordenaar”: verdediging richt zich eerste keer tot jury op proces rond dodelijke crash van Sharon (22)

West-Vlaanderen Vooral meer leefloners in kleine gemeenten in West-Vlaanderen

11:03 Uit cijfers die federaal parlementslid Vicky Reynaert (Vooruit) kon inkijken, blijkt dat corona in West-Vlaanderen hard heeft toegeslagen bij gezinnen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Volgens Reynaert is het opvallend dat het aantal leefloners vooral in de kleinere gemeenten is toegenomen.