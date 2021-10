ASSISEN. Beschuldigde herinnert zich niets meer van de fatale crash van Sharon (22): “Maar ik hield van haar en van m’n auto’s. Ik zou haar nooit iets aandoen”

Boezinge/Vleteren/Poperinge/Brugge Doodrijder of kille moordenaar? Davy (32) verschijnt voor assisen na dodelijke crash met z’n ex-vrien­din Sharon (22): “Dit was géén ongeval”

7:42 1,47 promille had Poperingenaar Davy Kesteman (32) in z’n bloed toen hij op 1 november 2018 aan bijna 200 km/u uit de bocht vloog met zijn BMW 316. Zijn ex-vriendin Sharon Gruwez (22) werd uit de wagen geslingerd en stierf ter plaatse. Een proces voor de politierechtbank, zo leek het, maar drie jaar later staat Kesteman plots voor het hof van assisen voor moord. Door een klacht van de nabestaanden, die niet geloven in een ongeval. “Als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben”, hoorden zij Kesteman meermaals zeggen tegen Sharon.