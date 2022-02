ASSISEN. Andere moordverdachte komt getuigen op proces tegen Cédric (33): “Z’n vader was z’n god”

Cédric Vandecasteele (33) vermoordde op 25 juli 2019 zijn vader Ghislain (55) met zestien messteken in zijn woning in Boezinge. De aannemer uit Elverdinge hielp zijn zoon al een tijdje met verbouwen, maar zou de dag van de feiten normaal niet komen werken. Hij daagde onverwacht toch op en bekocht dat luttele minuten later met zijn leven. Cédric had kort voordien cocaïne gebruikt en verkeerde wellicht in een psychose. Lees alles over de brutale oudermoord in ons dossier.