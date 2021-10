ASSISEN. Advocaten van Davy Kesteman (32): “Als hij Sharon dood wilde, waarom nam hij dan geen mes of reed hij niet tegen een gevel?”

Boezinge/Vleteren/Poperinge/Brugge ASSISEN. “Ik kick er wel op om kippen te doden”: Davy (32) choqueerde ex-vrien­din met vreemde uitspraken

13 oktober “Hij stelde me ooit de vraag of ik iemand zou kunnen vermoorden. Ik kreeg alleen maar meer angst.” Een ex-vriendin houdt weinig positieve herinneringen over aan haar relatie met Davy Kesteman (32). Een verhaal over zijn kippen bezorgde haar onder meer koude rillingen. Over de dood van Sharon (22) blijft de beschuldigde zich dan weer niets herinneren. Ook al deed de voorzitter er bij aanvang van de zittingsdag alles aan om komaf te maken met zijn ‘geheugenverlies’.