ART Vort’n Vis plaatst klimaatproblematiek op het programma: “Dringend het thema bespreken en aanpakken”

Op het dakterras van ART (Autonoom Regionaal Trefcentrum) Vort’n Vis worden sinds dit jaar eetbare planten gekweekt. “We hebben er boomspinazie, vijgen, wilde bosaardbeien, tomaatjes, dropnetel, bronzen venkel en paardenbloemen geplant, allemaal eetbaar”, zegt Bert Acket van Vort’n Vis. “Bij het uitteken van de plannen voor onze nieuwbouw in 2012 was het de bedoeling om een daktuin in te richten en 10 jaar later is het eigenlijk zover. Zaterdag komt er nog andijvie, boerenkool, pimpernel, warmoes, roomse kervel en mosterdblad bij.” Dat laatste gebeurt tijdens de workshop ‘urban gardening’, waarmee het startschot gegeven wordt van de ‘More Than Music’-werking van de vzw, die dit najaar rond klimaat draait.

Maatschappelijke thema’s

“Sinds het ontstaan in 1989 staat onze vzw voor méér dan muziek alleen, net zoals onze zustervereniging Ieperfest. Daar wordt naast het muzikaal programma ondertussen al meer dan 15 jaar steevast een programma uitgewerkt rond actuele en maatschappelijke thema’s onder de noemer ‘More Than Music’. Ons dakfeestje nu zaterdag is meteen de officiële start van onze ‘More Than Music’-werking. We moeten dringend een aantal zaken zoals dé klimaatoplossing, duurzame landbouw, klimaatvriendelijke voeding en waterschaarste bespreken en aanpakken tijdens lezingen en activiteiten in ons café.”

Dankzij de steun van 11.11.11 en de Europese Unie (DEAR) wist de educatie werking van ART Vort’n Vis enkele sprekende namen vast te leggen voor het najaar. “Wereldwijd staat het klimaat onder druk. We zien steeds vaker de gevolgen van de klimaatcrisis, zowel in België, als in de rest van de wereld. De landen die het minst bijdragen tot de klimaatcrisis zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen ervan. Dit is onrechtvaardig. En daar kunnen we zelf iets aan doen”, aldus Bert.

Programma

Op woensdag 5 oktober om 19 uur komt Pieter Boussemaere, auteur en docent klimaat en wereldgeschiedenis, met ‘De klimaatoplossing in minder dan een uur’ een lezing geven. Boussemaere laat de essentie van de klimaatoplossing aan bod komen. De luisteraar verneemt hoever Europa en de rest van de wereld ondertussen staan met het tegengaan van de klimaatopwarming en hoe je als individu een deel van de oplossing kan zijn.

Volledig scherm Vegetariër Tobias Leenaert komt op 24 november naar Vort'n Vis. © KOS

Op donderdag 17 november wordt vanaf 19.30 uur de documentaire ‘Food Forest’ getoond. In deze documentaire schetst landschapsarchitect Louis De Jaeger hoe voedselbossen de aarde redden van verstikkingsdood, gemeenschappen reanimeren landbouw duurzaam maken, de opwarming van de aarde omkeren en toch een overvloed aan eten produceren. Louis De Jaeger zal samen met de biologische welfarmer Dries Delanotte de voorstelling bijwonen. Een leerzame en inspirerende avond over duurzame landbouw.

‘De toekomst is plantaardig’

Donderdag 24 november is het vanaf 19.30 uur de beurt aan Tobias Leenaert. Leenaert is auteur van het boek “How to Create a Vegan World”, mede-oprichter van Proveg International. In zijn lezing ‘De toekomst is plantaardig’ spreekt de man over de redenen achter de huidige plantaardige revolutie, de trends die op ons afkomen, en hij geeft aan hoe je zelf jouw voedingspatroon kan veranderen.

Op zaterdag 26 november om 16 uur staat het gratis netwerkmomentje ‘Green Ieperfest – Hoe organiseert je een duurzaam event?’ op het programma. Voor mensen en organisaties die duurzame evenementen op poten willen zetten en mee willen nadenken over afval, catering, communicatie, energie, mobiliteit, materialen ruimte en water.

Watertekorten

Patrick Willems komt op donderdag 15 december vanaf 19.30 uur onder de noemer ‘Komt er straks nog water uit onze kraan?’ uitleg geven over de gevolgen van de klimaatverandering in Vlaanderen. Dit jaar kenden wij één van de droogste zomers sinds de waarnemingen in ons land van start gingen en vorig jaar één van de natste. Patrick Willems is hoogleraar stedelijke hydrologie en rivierkunde aan de KU Leuven. Hij is een expert in de analyse van hydrologische extremen, waaronder extreme regenval, overstromingen en waterschaarste.

5 euro

Nu zaterdag vindt kick-off van ‘More Than Music’ plaats met na de workshop, die om 17 uur van start gaat, een feestelijk voorstelling van het najaarsprogramma, met een hapje, een drankje en Bal Musette. Om 21 uur treden de Tinkers (Kaboutercore) op. Alle lezingen en activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom, ook de iets oudere jongeren. Wel wordt gevraagd in te schrijven via morethanmusic@vortnvis.net. Een vrije bijdrage voor de verdere ‘More Than Music’-werking is welkom. “Met een 5 euro kunnen wij al vrij veel”, klinkt het. Het programma komt binnenkort op vortnvis.net.

