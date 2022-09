Argos, centrum dat mensen vormt en activeert, verhuist naar nieuwe site: “De kern van ons werk is informeren en coachen”

IeperHet Centrum voor Vormings- en Activeringsprojecten Argos verhuisde van Het Perron naar de Dikkebusseweg 15 A in Ieper. Argos begeleidt, vormt en activeert jongeren en volwassenen op vlak van werken en andere levensdomeinen. De vzw doet dat via een 20-tal verschillende projecten. “Als je laagdrempelig wil werken is het goed om niet enkel in bureaus of vergaderzalen te zitten, maar ook via activiteiten en atelierwerking een aanbod te kunnen doen.”

“Soms hebben mensen er echt geen idee van hoe de arbeidsmarkt in Vlaanderen er uit ziet, wat een werkgever van hen verwacht of hoe ze gaan werken een plaats kunnen geven in hun leven”, zegt directeur Timothy Vanden Ginste. “In 30 procent van onze begeleidingen werken we voor mensen met een andere etnische-culturele achtergrond, maar ook kansarmoede kan er voor zorgen dat iemand niet correct kan inschatten wat een werkgever verlangt. Jongeren die in de overgang tussen school en werk niet goed in hun vel zitten, mensen met een arbeidshandicap, laaggeschoolden of 55+ers die op zoek gaan naar een nieuwe job doen een beroep op ons.”

ICT-vormingen

“In onze begeleidingen merken we dat er vaak veel meer speelt”, aldus de directeur. “Het gaat dan vooral over sociale problematieken. Er bestaat een onevenwicht tussen wat iemand kan of waartoe iemand bereid is en wat de maatschappij verlangt. De kern van ons werk bestaat er vaak in mensen te informeren en te coachen over hoe ze met spanningsvelden moeten omgaan. Werken rond taal en cultuur wordt steeds belangrijker. Wie zien dat geen of een beperkte ICT-kennis mensen dreigt te isoleren. Voor senioren kunnen we op regelmatige basis ICT-vormingen aanbieden.”

Meer en meer zijn werkgevers partners in het verhaal van Argos. “Voor veel deelnemers zoeken we stage- of werkplekken en die vinden we vlot in de Westhoek. De schaarste op de arbeidsmarkt maakt dat werkgevers geïnteresseerd zijn in onze manier van aanpakken. We krijgen regelmatig een vraag tot het ontwikkelen van een taalbeleid in de onderneming of het ondersteunen van individuele medewerkers via job- en taalcoaching.”

Buitenruimte

Argos werkt vanuit Ieper en Veurne voor regio Westhoek. Opdrachten krijgt de organisatie via de VDAB, projecten met steun van het Europees Sociaal Fonds en vanuit de samenwerking met lokale besturen en lokale partners. “Al een aantal jaar zit er een forse groei op onze werking”, weet Timothy Vanden Ginste. “De ruimtes in Het Perron werden wat krap en we voelden dat we nood hadden aan atelierruimte en buitenruimte. Als je laagdrempelig wil werken is het goed om niet enkel in bureaus of vergaderzalen te zitten, maar ook via activiteiten en atelierwerking een aanbod te kunnen doen.” Meer info via www.argosvzw.be.

