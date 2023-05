Archeologiedagen in de Westhoek: ontdek het oorlogsverleden van Zillebeke

Sebastien Bellin overleefde aanslagen en wordt nu geëerd in werk van kunstenaar ENCQ: “Het verhaal van die man raakte mij echt, ik moest er iets mee doen”

In kunstgalerij Reichmanns in Ieper vond afgelopen weekend een bijzondere ontmoeting plaats tussen kunstenaar Henk ‘ENCQ’ De Ruddere (62) en Sebastien Bellin (45), de gewezen professionele basketter die zwaargewond raakte bij de aanslagen in Zaventem in 2016. Straatkunstenaar ENCQ maakte met ‘Surviving the Rebound’ een werk geïnspireerd op het aangrijpende verhaal van Bellin. “Wat hij deed is zo sterk dat ik er wel iets mee moest doen”, aldus de kunstenaar.