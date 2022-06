Archeologen vinden sporen vestingswerken: “De aanzet van de wal en een gracht”

Het studiebureau voor archeologie en bouwhistorie BAAC vond in Ieper tijdens een vooronderzoek sporen van de vestingswerken. Dat meldt het bedrijf op zijn Facebookpagina. “Ieper is niet enkel een middeleeuwse stad of een stad getekend door de Eerste Wereldoorlog, het is ook een vestingstad die met name onder Vauban (begin 18de eeuw) een grondige facelift kreeg”, aldus BAAC. “Een paar dagen geleden onderzochten enkele van onze archeologen een vooruitgeschoven versterking in de Hommelhofstraat. Tussen die straat en het huidige centrum lag een moeraslandschap dat onder water werd gezet bij militaire dreiging. We vonden enkele sporen van de vestingwerken. We konden al het nodige documenteren tijdens een vooronderzoek. Een opgraving bleek dus niet nodig.” De sporen die werden aangetroffen zijn de aanzet van de wal en een gracht ernaast die vermoedelijk diende om voldoende grond te hebben om de aarden wal op te kunnen richten.