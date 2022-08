Archeologen vinden skeletten in het oudste centrum van Ieper: “Zijn dit bewoners die mee aan de wieg stonden van de eerste bewoningskernen van de stad?”

“Het veldwerk in Ieper aan de Sint-Maartenskerk loopt nog steeds verder”, schrijft BAAC Vlaanderen op de sociale media. BAAC is een onafhankelijk studiebureau voor Archeologie en Bouwhistorie dat al even bezig met het archeologisch vooronderzoek die de uiteindelijke rioleringswerken vooraf gaan. “De plannen van het plein en riolering zijn zoveel mogelijk aangepast om zoveel mogelijk het historisch waardevolle kerkhof te sparen. Daarom focust het archeologisch onderzoek zich nu op twee kleine locaties waar diepe bodemingrepen komen. In één van die locaties hoopten we deze week het onderzoek af te ronden. De onderste laag skeletten leek bereikt, we zagen eindelijk een pakket schijnbare schone grond. Een studie van het profiel zette ons terug met onze voeten op de grond. Plots kwam een nieuwe laag skeletten te voorschijn, duidelijk een oudere, afzonderlijke fase van het kerkhof. De skeletten zijn begraven op een andere manier: voorlopig denken we aan kuilen afgedekt met een houten deksel en in een andere richting dan de rest van het kerkhof. Een datering is er voorlopig nog niet, maar we moeten zeker ergens in de volle middeleeuwen zitten, misschien zelfs 10de, 11de eeuw. De lichamen lijken zich te bevinden binnen het oudste centrum van Ieper, vlakbij de voorganger van de kerk, de Sint-Martinuskapel. Zijn dit bewoners die mee aan de wieg stonden van de eerste bewoningskernen van Ieper?”