Archeologen vinden grafsteen uit het verleden op Sint-Maartensplein: “Lag in het graf een ridder die Johan heette?”

Op het plein voor de Sint-Maartenskerk in Ieper zijn archeologen momenteel onderzoek aan het doen in het kader van de rioleringswerken die op stapel staan. Daarbij werden al heel wat skeletten gevonden. Op de plaats was er immers eeuwenlang een begraafplaats. De archeologen hopen op de fundamenten van een oude kapel te stootten, maar dat is momenteel nog niet het geval. Wel werd eerder deze week een steen met een opschrift gevonden. “Het is een bericht uit het verleden gebeiteld in natuursteen”, aldus de archeologen van BAAC Vlaanderen. Al vlug bleek het om een volledige grafsteen te gaan. “En nog een stevige ook. Op de steen staat de naam ‘Johan’ te lezen en dat moet een ridder of een abt zijn geweest. We weten niet of er nog een persoon onder ligt. Of is de steen verplaatst van elders en herbruikt op het kerkhof? Binnen enkele dagen wordt hij gelicht en hopen we meer te kunnen vertellen.”