Archeologen leven zich uit op Sint-Maartensplein: op zoek naar de Heilige Geestkapel, maar eerst 2.000 skeletten opgraven

“Er zitten soms nog deeltjes hersenen in de schedels.” Archeologe Fran Vanherweghe van het studiebureau BAAC is momenteel samen met enkele collega’s op het Sint-Maartensplein in Ieper skeletten aan het onderzoeken. Dat er op die plek te vinden zijn, is niet onlogisch. Het Sint-Maartensplein ligt immers boven op het vroegere kerkhof rond de Sint-Maartenskerk. Die kerk is ontstaan uit de vroegere burchtkapel op het neerhof. Op de plaatse werden eeuwen aan stuk overledenen begraven, vanaf 13de-14de eeuw tot eind 18de eeuw. BAAC vermoedt dat er bij het vooronderzoek tot meer dan 2.000 skeletten kunnen worden opgegraven. “We maakten een raming op basis van wat we eerder al aantroffen”, aldus CO7-archeloog Jan Decorte, die nauw betrokken is bij het project. “Het kan goed zijn dat er minder zijn, maar er kunnen er uiteraard ook meer zijn. Dat is nu nog een beetje koffiedik kijken.”

Volledig scherm Links een geraamte in een lijkwade begraven, rechts in een kist, het verschil is duidelijk.

3 botten

Momenteel werken de archeologen in drie putten waar een verbinding moet worden gemaakt tussen de oude riolering van de Lakenhallen en de nieuw rioleringen. De putten liggen vol skeletten, die allemaal aan een onderzoek worden onderworpen. “Vanaf 3 botten die samen worden aangetroffen, spreken we van een graf”, zegt Fran. “Hier bevinden zich heel wat overblijfselen in een kist, waardoor de skeletten mooi volledig zijn. Elk skelet dat we vinden, gaat naar ons kantoor in Evergem. Daar onderzoekt een fysisch antropologe hoe oud de overblijfselen zijn, maar ze probeert ook het geslacht te bepalen en wat de doodsoorzaak is. Op die manier krijg je een mooi beeld van de vroegere bevolking van Ieper. Als je één exemplaar onderzoekt, zal je niet veel info krijgen, doe je het met alle gevonden skeletten, dan heb je toch al een pak meer gegevens. De meeste geraamtes die we hier vinden, zijn echt prachtig en het zou zonde zijn als we ze niet alles registeren, want het is een deel van de Ieperse geschiedenis. Zo’n kans krijgt je maar 1 keer, maar ik heb echter wel begrip dat dit veel geld kost”, aldus nog Fran Vanherweghe.

Volledig scherm een zestal archeologen verzeten bergen werk deze dagen in Ieper.

De archeologen verwachten naast geraamtes en beenderen ook de Heilige Geestkapel, of dan toch een deel ervan, te vinden. “Maar het zijn enkel de putten die diep worden uitgegraven. Voor de rest van het plein gaan we maar 70 cm diep. Als de kapel dieper ligt, gaan we ze jammer genoeg niet vinden”, aldus Fran.

Bomkrater

Archeoloog Jan Decorte hoopt stilletjes dat er bij het onderzoek schilderijen worden gevonden die tijdens de Eerste Wereldoorlog door ene Britse luitenant Stork in de grond zouden zijn gestopt. Die schilderijen zouden in de kerk hebben gehangen en door de officier zijn ‘gered’ van het oorlogsgeweld. “Mochten ze er al zijn, dan is de kans heel klein dat we ze vinden”, zegt Jan Decorte. “Als we een bomkrater treffen kunnen we het stadsbestuur misschien vragen een extra inspanning doen om wat dieper te graven.” Jan Decorte vroeg eerder enkele van de opgraven kisten te bewaren om die dan eventueel tentoon te stellen in het Yper Museum. Ook wordt bekeken of er andere mogelijkheden zijn om iets tentoon te stellen of permanent te laten zien van de opgravingen.

2.250.000 euro

Mooie verhalen allemaal, maar de medaille heeft ook een keerzijde: de kostprijs. De archeologienota die in 2018 werd opgemaakt sprak van een kost van 75.000 euro. Dat was het bedrag dat werd voorzien, maar het onderzoek van de skeletten zorgt voor een serieuze meerkost. De kosten van het onderzoek op het Sint-Maartensplein worden geschat op 2.250.000 euro. “Dat is veel geld”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “Dankzij een nieuwe Vlaamse premie voor opgravingen van menselijke resten tijdens verplicht archeologisch onderzoek kunnen subsidies worden verkregen van maximum 500.000 euro. Desalniettemin blijft het duur, maar het is inderdaad een unieke kans om het verleden van Ieper mee in kaart te brengen.”

Volledig scherm De archeologen aan het werk.

Volledig scherm Archeologe Fran Vanherweghe: "Voor ons archeologen is het wel heel interessant om hier te werken"

Volledig scherm Een goed bewaard skelet in een kist.

Volledig scherm Skeletten op Sint-Maartensplein in Ieper

