Anzacday voor Australische en Nieuw-Zeelandse gesneuvelden: “Meer dan ooit moeten we solidair zijn”

Solidariteit

Traditiegetrouw begonnen de plechtigheden om 6 uur ’s ochtends met een ‘dawnservice’ op Buttes New British Cemetery in Zonnebeke. Daarna was er een plechtigheid op het kasteeldomein in Zonnebeke en op Tyne Cot Cemetery in Passendale. In de namiddag volgt er nog een ceremonie in Mesen. Om daarvoor was er om 11 uur een speciale Last Post onder de Menenpoort in Ieper die werd bijgewoond door een paar honderd mensen. “Net als in 1914 bevindt Europa zich in een crisis. Net als toen is solidariteit heel belangrijk”, zei Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association, in zijn toespraak. “Twee landen die tijdens de Eerste Wereldoorlog heel solidair waren met Europa, zijn Australië en Nieuw-Zeeland. Zonder aan zichzelf te denken stuurden ze soldaten om ons te helpen. Solidariteit kan leiden tot een betere wereld, maar die komt niet zomaar. 62.000 Australiërs en 18.000 Nieuw-Zeelanders keerden nooit terug naar huis. Als wij het zo goed doen als de Anzacs, dan hoeven we ons om de toekomst van Europa geen zorgen te maken.”