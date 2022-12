Ambulances in Ieperse regio rukken voortaan nog sneller uit na overleg tussen Jan Ypermanziekenhuis en brandweer

In het Jan Ypermanziekenhuis beschikt men naast het MUG-team ook over een PIT-ambulance. Die wordt ingezet in levens- of orgaanbedreigende situaties en heeft onder andere een gespecialiseerde verpleegkundige aan boord. Na een oproep vertrekt die ambulance binnen de twee minuten. Daarnaast is er ook vanuit de Ieperse brandweerkazerne een ambulance actief, die ingeschakeld wordt bij niet-levens- of orgaanbedreigende situaties en twee hulpverleners-ambulanciers aan boord heeft. Die moet binnen de vijf minuten na een oproep kunnen vertrekken. Die vrijwillige ambulanciers moeten namelijk van thuis of hun job eerst naar de kazerne afzakken voor ze kunnen vertrekken. “Door een wijziging in het oproepsysteem van de noodcentrale is het aantal oproepen voor de brandweerambulance met meer dan de helft gestegen”, legt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek uit. “Dat zorgde voor een enorme stijging in de werkdruk, een grote daling van hun nachtrust en verstoring van hun gewone job.”