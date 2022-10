Amateurhistoricus heeft 2de deel van ‘De Grote Kroniek van Ieper’ klaar: “Mijn honger naar kennis wordt alsmaar groter”

Dat Ivan Vanherpe een passie voor de geschiedenis van de gewone man in Ieper en bij uitbreiding de hele Westhoek heeft, is nog zacht uitgedrukt. Al jaren zoekt hij getuigenissen van mensen die alles van dichtbij meemaakten en giet dat in boekvorm. Nadat Ivan eerder al de 10-delige reeks ‘De Kronieken van de Westhoek’ uit zijn pen toverde, is hij nu bezig aan ‘De Grote Kroniek van Ieper’, waarvan het deel ‘1915’ sinds kort in de winkel ligt.

Vaccinatiecampagne

“Het verhaal van het oorlogsjaar 1915 is nog aangrijpender dan het eerste oorlogsjaar”, zegt de schrijver. “Het boek gaat vooral over de benarde levensomstandigheden van de mensen. Ze leefden in hun koude kelders. Er ontstond tyfus bij zowel soldaten als bij burgers, wat honderden slachtoffers maakte. De Britten zetten samen met priester Delaere en de Lamottezusters vaccinatiecampagnes op. Die botsten tegen net zoveel weerstand als de coronavaccinaties nu doen. In 1915 voerden de Duitsers felle beschietingen uit op de stad. Het ergste kwam met gasaanvallen, wat voor een enorme vlucht zorgde bij burgers en militairen uit Ieper. Vanaf april 1915 was de stad verlaten en volledig kapot. Je kan het best vergelijken met beelden die we uit Oekraïne te zien krijgen.”

Quote “Ik zoek naar de mensen die op het moment van de feiten in Ieper waren. Terwijl ik in deel ‘1914’ veel burgers aan het woord laat, komen in ‘1915’ meer militairen naar voor. Alle andere mensen waren immers de stad ontvlucht.” Ivan Vanherpe

“In Ieper was de grillige dame van de oorlog hand in hand gekomen met verwoesting en dood.” Die zin komt uit een boek van Frederic Coleman, een Amerikaanse vrijwilliger bij de 2nd Cavalry Brigade. De man diende tussen 1914 en 1915 aan het westelijk front. De teksten van Coleman zijn voor Ivan een van de vele bronnen die hij gebruikt en Coleman duikt geregeld op in ‘1915'. Door het vorderen van de oorlog moest Ivan andere bronnen beginnen gebruiken. “Ik zoek naar de mensen die op het moment van de feiten in Ieper waren. Terwijl ik in deel ‘1914’ veel burgers aan het woord laat, komen in ‘1915’ meer militairen naar voor. Alle andere mensen waren immers de stad ontvlucht.”

Duizenden pagina’s

De auteur zegt dat de interesse in zijn boeken groot blijft. “De oorzaak daarvan is, denk ik, het feit dat geen andere boeken bestaan waarin de oorlog dag op dag te volgen is. Ik heb heel veel verhalen gevonden die voor ons totaal onbekend zijn.” Ondertussen liggen al de edities 1916-1917 en 1918-1924 klaar om te worden uitgebracht. “Op dit moment werk ik aan het vijfde boek in de reeks, namelijk ‘1925-1945’, wat pas in 2024 in de boekhandel zal liggen. Of ik ooit stop? Ja, als ik 75 jaar ben. Ik heb dus nog 8 jaar tijd om mijn reeks af te werken. Dan zal ik de volledige geschiedenis van Ieper helemaal hebben uitgeschreven. Maar eerst liggen er nog duizenden pagina’s werk te wachten.” Het boek ‘De Grote Kroniek van Ieper 1915’ ligt nu in de Standaard Boekhandel in Ieper en is online te bestellen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.