Allereerste editie van Kidzfestival volledig uitverkocht, 2400 bezoekers genieten van Camille en K3

Met het Kidzfestival wil de serviceclub fondsen verwerven voor hun sociale werking. “Ons eerste idee was om een feest te organiseren voor onze familie en vrienden, maar na wat brainstormen kwamen we bij het gekke idee om een festival voor kinderen op poten te zetten. We zouden niet alleen met de opbrengst goeie doelen kunnen steunen die kinderen in moeilijke situaties helpen, we zouden ook kinderen die het lastiger hebben kunnen uitnodigen op het festival zelf.”

Het idee bleek alvast een schot in de roos, het Kidzfestival was anderhalve week voor datum al uitverkocht. “Vooral K3 en Camille zijn uiteraard populair. K3 is amper in onze regio te zien geweest de voorbije zomer, vandaar de interesse vermoeden we. Dankzij onze vele sponsors konden we break-even aan het festival starten, de opbrengst van de drankverkoop en ticketverkoop gaat naar het goede doel. Het was voor ons ook zoeken: we hebben dit allemaal vrijwillig georganiseerd, naast onze gewone dagtaak. Er waren hier dan daar nog wat kinderziektes. Zo was er in het begin een lange wachtrij aan de ingang en kon het festival pas later tarten door wat technische defecten. Maar we leren hieruit.” Want er komt zeker en vast een volgende editie, weten ze bij Kiwanis nu al.