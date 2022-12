Al duizend geboortes dit jaar in Jan Yperman Ziekenhuis: “Moeder en kind stellen het goed”

Ieper Het Vredes­licht verspreidt zich over de Westhoek: “Een teken van hoop en vriend­schap”

Afgelopen zaterdag werd in de vroege ochtend het Vredeslicht vanuit Ieper verdeeld over verschillende gemeenten in de Westhoek. “Het Vredeslicht wil in deze koude donkere dagen mensen met elkaar verbinden door het met elkaar te delen, over grenzen, over religies, leeftijden, wat voor grenzen ook. Ieper neemt hier het voortouw in de streek”, aldus Iepers vredesambtenaar Filip Deheegher.

