Afscheid van deken Roland Hemeryck in Sint-Maartenskerk

Deken Roland Hemeryck is geboren in Vladslo in 1947, maar groeide op in Werken. Na school te hebben gelopen in het college in Oostende , trok hij naar het seminarie in Brugge en volgde studies in Leuven. Hij was 21 jaar actief als priester-leerkracht en directeur van het Ieperse VTI. Na 15 jaar als deken gaat Roland Hemeryck nu met pensioen. Hij blijft wel rector van de Zusters van de Heilige Familie. Ook priester Mathias Parret verlaat na 10 jaar priesterschap in Ieper de Vredesstad. In januari wordt hij priester in de federaties Gistel en Oudenburg. Tijdens de viering werd Miguel De Hondt als nieuwe deken verwelkomd. Miguel Dehondt werd in juli 2018 benoemd tot deken van Poperinge. Hij was pastoor van de pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren en van de pastorale eenheid Heilige Clara Heuvelland. Op 15 november werd hij deken van het eengemaakt decanaat Ieper-Poperinge en pastoor van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede regio Ieper. Tenslotte wordt priester Matthias Noë (33) medepastoor in Ieper. Priester Noë startte zijn geestelijke loopbaan in de Sint-Jansparochie in Kachtem, maar ging al snel naar de Bosmolens in Izegem. Matthias Noë geeft al een tijdje parttime les aan het Lyceum in Ieper en komt nu ook als medepastoor naar Ieper.