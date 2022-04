Afghaanse vluchtelingen danken Ieperlingen om hen op te vangen: “Ondertussen blijven hopen dat het goed komt in ons thuisland”

“Het was voor onze organisatie een shock toen in augustus Afghanistan werd overgenomen door de Taliban”, zegt Jennie Vanlerberghe van Moeders voor Vrede. Die organisatie zet zich in voor vrouwenrechten en was heel actief in Afghanistan. “Een aantal van onze Afghaanse medewerkers werden met de dood bedreigd, maar konden gelukkig vluchten.” In Ieper werden een aantal medewerkers van de organisatie en enkele familieleden opgevangen. Ze vonden aanvankelijk onderdak in The Menin Gate hostel. “De hulp van de stad en vooral van de mensen was ongelofelijk”, aldus Jennie. “Het was hartverwarmend te zien hoe buddy’s zich bekommerden over de vrouwen.