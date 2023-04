Admiral Freebee stelt nieuw werk voor in CC Het Perron

Een exclusieve blik achter de schermen van het tankmuseum, de nieuwe blikvanger van de Westhoek: “Neen, we worden géén Plopsaland in het kaki”

Verspreid over twee locaties - ooit door een leiding verbonden bunker in Kemmel en de kazerne in Ieper - opent straks het ‘Tankmuseum’ de deuren. “We gaan geen oorlogje spelen, we willen de mensen iets bijbrengen”, verwijzen de initiatiefnemers naar de ongeruste buren. Klaar is het museum nog niet, maar wij kregen al wel een exclusieve rondleiding in de loodsen, langs Leopardtanks en exemplaren uit het Oostblok, en waanden ons even in Viëtnam en de tijd van de Koude Oorlog.