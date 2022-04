Absynthe Minded viert 20ste verjaardag in Het Perron

Langemark-Poelkapelle BELOOFD IS BELOOFD. Nieuwe meerder­heid zorgt voor nieuwe school met buiten­school­se kinderop­vang, maar voert Ave­ve-si­te af

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Langemark-Poelkapelle, een gemeente waar op 16 september een nieuwe meerderheid werd uitgeroepen. De partij N-VA dumpte CD&V en nam TOPE8920 en Vooruit op in de meerderheid. Voormalig schepen Dominique Cool kwam op de burgemeesterstoel van Lieven Vanbelleghem te zitten.

24 april