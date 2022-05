Aanleg fietssuggestiestroken op Diksmuideseweg, Polenlaan en Brugseweg

Ieper Tijdelijk captatie­ver­bod door droogte in stroomge­bied Grote Kemmelbeek: “Niet uitgeslo­ten dat strengere maatrege­len volgen”

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt sinds 17 mei verbod om water te onttrekken. In Ieper is het verbod van toepassing in het stroomgebied van de Grote Kemmelbeek.

19 mei