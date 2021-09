A19 in Ieper afgesloten na ongeval met vrachtwagen en auto, chauffeurs spoorloos

Poperinge Familie, vrienden en collega's nemen afscheid van ‘Nonkel Henri’: “Hij hield van West-Vlaanderen”

3 september In de Sint-Bertinuskerk in Poperinge namen vrienden, familie en oud-collega's vrijdag afscheid van oud-burgemeester en oom van koningin Mathilde Henri d’Udekem d’Acoz. De graaf overleed zondagnacht in zijn kasteel Couthof in Proven op 87-jarige leeftijd. “Hij straalde levensvreugde uit. Het voelde altijd goed om bij hem te zijn”, sprak neef Bernard d’Udekem d’Acoz de aanwezigen toe.