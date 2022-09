8000 bezoekers voor uitgebreider Highlight Festival: “Klaar om verder te groeien”

Tussen de bezoekers van Highlight zitten héél wat feestvierders voor wie het festival een jaarlijkse afspraak is. “We komen alles elk jaar eens losgooien, en proberen heel even terug in de tijd te keren, toen we nog geen mama’s waren”, zeggen Ilse Vitse, Silke Tetaert, Eva Goussey en Marlies Declerck uit Poperinge en Ieper. “Als we eerlijk zijn, hoefde het voor ons niet zo groot te zijn. Het is moeilijker om bekend volk tegen het lijf te lopen zo. Maar de sfeer zit wel héél goed.”

“Ook voor ons is dit een jaarlijkse afspraak”, zeggen Kitana Bouaoud, Jodie Ann Wicke, Damon Devogel en Jens Van Engelandt. “We werken in de horeca en werken eigenlijk de hele zomer. Enkel dit festival is voor ons echt verlof. Voor ons mag het nog meer groeien, tot een meerdaags festival zelfs. We komen graag kamperen als het zo ver is, ook al wonen we in Poperinge en Ieper.