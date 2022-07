800 mensen schuiven aan de Langste Tafel van Vlaanderen aan: “Een geslaagde, gezellige avond op een unieke locatie”

ZillebekeZillebekevijver was vrijdag het decor voor de Langste Tafel van Vlaanderen. In totaal schoven 800 mensen aan, aan de tafel die in totaal 400 meter lang was. “Volgend jaar opnieuw? Dat weten we nog niet, want de organisatie was niet te onderschatten”, zeggen initiatiefnemers Niek Benoot en Jurgen Crombez.

Voor Niek Benoot van Hooge Crater Museum in Ieper en Jurgen Crombez van onder meer feestzaal Lissewale in Elverdinge was de nacht van vrijdag op zaterdag bijzonder kort. Toch zijn de twee ondernemers heel tevreden over het verloop van de Langste Tafel. “We kregen op een bepaald moment het idee om een lange tafel te organiseren op een unieke locatie en met beleving. Het was echter een hele opdracht om alles te organiseren. Het was de bedoeling dat in totaal 800 gasten voor mooie streekgerechten een plaatsje kregen aan de tafel”, zegt Niek Benoot.

Voorstelling op het water

De twee slaagden in hun opzet, want de tafel raakte uitverkocht. Er was echter meer dan enkel een maaltijd. Geert Combeir van Events Outside The Box werkte het verhaal van de sluiswachter van Zillebeke uit en zorgde voor een avondvullend spektakel met muziek, zang, lichteffecten en boten op het water. “Er was een koor en ook enkele leden van het koperensemble De Brasserie waren van de partij. Mensen waren onder de indruk van de voorstelling op het water”, zegt Niek.

Of er volgend jaar opnieuw een editie komt, weten Niek en Jurgen nog niet. “Het was geen eenvoudige opdracht om dit op poten te zetten”, aldus de twee mannen. “Gelukkig was de zon van de partij en was het windstil op het water. In totaal hadden we 40 kelners opgetrommeld om de tafel te bedienen. Voor hen een vermoeiende opdracht, want om de gasten aan het einde van de tafel hun maaltijd te bezorgen, was het een heel eind stappen. De Chiro was van de partij om te helpen en ook schepen Diego Desmadryl stak een handje toe.”

