800 mensen schuiven aan aan de Langste Tafel van Vlaanderen: “Een geslaagde gezellige avond op een unieke locatie”

Voor Niek Benoot van Hooge Crater Museum in Ieper en Jurgen Crombez van onder meer feestzaal Lissewale in Elverdinge was de nacht van vrijdag op zaterdag bijzonder kort. Toch zijn de 2 ondernemers heel tevreden over het verloop van de Langste Tafel. “We kregen op een bepaald moment het idee om een lange tafel te organiseren op een unieke locatie en met beleving. Het was echter een hele opdracht om alles te organiseren. Het was de bedoeling dat in totaal 800 gasten voor mooie streekgerechten een plaatsje kregen aan de tafel”, zegt Niek Benoot. De twee slaagden in hun opzet, want de tafel raakte uitverkocht. Er was echter meer dan enkel een maaltijd. Geert Combeir van Events Outside The Box werkte het verhaal van de sluiswachter van Zillebeke uit en zorgde voor een avondvullend spektakel met muziek, zang, lichteffecten en boten op het water. “Er was een koor en ook de blazers van harmonie Ypriana waren van de partij. Mensen waren onder de indruk van de voorstelling op het water”, zegt Niek.