50-tal werknemers Jules Destrooper geëvacueerd na brand in bakoven: schade beperkt

“De alarmmelding liep iets voor 7 uur binnen”, weet Kristof Louagie, woordvoerder bij Brandweer Westhoek. “Aanleiding was een brand in een bakoven in de koekjesfabriek. Bij onze aankomst was het echter niet meer nodig om te blussen. Er hing wel wat rook in de productiehallen, we hebben die geventileerd.” De brandweer haalde ook de koekjes uit de oven waarin de brand ontstond. Een 50-tal werknemers werd preventief geëvacueerd, niemand raakte gewond. Hoe groot de impact is op de productie, moet nog blijken. Maar de schade als gevolg van de brand zou beperkt zijn.