50 jaar iconische foto ‘napalmmeisje’: museummedewerker Wouter gaf Kim Phuc Phan Thi rondleiding in IFFM

Op 8 juni 1972 nam de Zuid-Vietnamese fotograaf Nick Ut tijdens de Vietnamoorlog een foto van de toen 9-jarige Kim Phuc Phan Thi. Het meisje was net het slachtoffer geworden van een bombardement met napalm. Ze liep verschrikkelijke brandwonden op. Nu woont ze in Canada en helpt met haar Kim Foundation International kinderslachtoffers van oorlogen.

Volledig scherm Kim Phuc Phan Thi, het napalmmeisje. © NYT, AP

Oorlogslittekens

Wouter Sinaeve is educatief medewerker van de Ieperse musea en heeft mooie herinneringen aan een ontmoeting met het ‘napalmmeisje’. Op 23 maart 2014 gaf hij haar een rondleiding in het In Flanders Fields Museum. “Kim was hier toen op uitnodiging van een serviceclub. We kregen de vraag of iemand haar wou rondleiden in het IFFM en ik nam die taak graag op mij”, zegt de museummedewerker.

Volledig scherm De stamschijf in het IFFM draagt de littekens van de oorlog. © RV

In het IFFM is een stamschijf te zien van een 235-jaar oude zomereik uit het kasteelpark van Elverdinge. Donkere vlekken in het hout zijn littekens uit de Eerste Wereldoorlog. “Toen ik Kim daarover vertelde, besefte ik plots dat de vrouw naast mij beter geplaatst was dan wie ook om over oorlogslittekens te praten. Het was een intens moment”, vertelt Wouter. “Op de receptie achteraf trok ik mijn stoute schoenen aan en vroeg ik Kim of ze de foto die ik van haar had gekregen wou signeren. Kim deed dat zonder problemen. Ik gaf al veel bekende en minder bekende mensen een gidsbeurt in het museum, maar die met Kim Phuc Phan Thi bleef mij het meeste bij.”

Volledig scherm De gesigneerde foto. © Wouter Sinaeve

Zoontje

Op de foto staat de Vietnamese vrouw met haar rug vol littekens naar de camera, terwijl ze haar zoontje vasthoudt. “Een sterk beeld van iemand die ondanks alles zich niet klein liet krijgen”, besluit Sinaeve.

In de Amerikaanse krant The New York Times zegt Kim Phuc Phan Thi dat ze blij is dat de iconische foto werd genomen. “Het beeld zal mij altijd herinneren aan het onuitsprekelijk kwaad waartoe de mens in staat is. Maar ondanks alles blijk ik geloven dat vrede, liefde, hoop en vergeving altijd machtiger zullen zijn dan om het even welk wapen.”

