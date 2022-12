2de SantaClausFunRun in Vlamertinge: “Naast lopers kunnen ook wandelaars deelnemen”

“In 2019 hoorden we dat de Santa Run in Ieper ermee ophield en vonden we het een goed idee om er in Vlamertinge iets mee te doen”, zegt Yeannick Deberdt van de organisatie. “Voor onze eerste editie mikten we op 300 deelnemers, het werden er uiteindelijk 478. Corona belette 2 keer dat we iets konden doen, maar dit jaar kan het opnieuw.”

Randanimatie

“Nieuw dit jaar is de KidsRun”, aldus medeorganisator Marc Devroedt. “Kinderen tot 12 jaar kunnen om 16 uur starten met lopen rond het voetbalterrein van KSK Vlamertinge, elk op eigen tempo. Ook nieuw dit jaar is dat we volop wandelaars aanmoedigen om deel te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling om enkel te lopen, maar op aanvraag van vooral Vlamertingenaars, lieten we in 2019 ook wandelaars toe. Opmerkelijk is dat er zich al een koppel uit Zweden heeft ingeschreven dat tijdens de eindejaarsfeesten bij familie verblijft.” Elke deelnemer krijgt een volledig kerstmanpak. “We vragen dan ook dat elke deelnemer dat aantrekt om het 6,5km lange parcours af te haspelen doorheen de wijken en het dorp. Onderweg is op verschillende plaatsen randanimatie voorzien. Het parcours is volledig verlicht en verkeersvrij. Er mag in samenspraak met Politie Arro Ieper niet geparkeerd worden langs de route tussen 17 uur en 21.30 uur.

Goede doelen

“De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen”, zegt Gisele Deschrevel. “Dit jaar zijn dat Autisme Westhoek, Het Vlot Ieper en de animatie van het WZC Onze Lieve Vrouw Gasthuis uit Poperinge. Daarom zijn we nog op zoek naar sponsors die een vrijwillige bijdrage willen storten op rekeningnummer BE92 0682 4621 4723 op naam van het Pottenbrekersteam. Ook spullen om in de goodiebags te stoppen zijn van harte welkom. We kunnen op de medewerking van KSK Vlamertinge en de Westhoek Turnkring rekenen. Van beide verenigingen mogen we de kleedkamers en douches gebruiken.” Het afhalen van de kerstmanpakken en de borstnummers kan vanaf 15 uur tot 17 uur in de kantine van de voetbalclub. Iedere deelnemer kan nadien een goed gevulde goodiebag afhalen in de cafétaria van de turnkring. Meer info en inschrijvingen via pottenbrekersteam@gmail.com De deelnameprijs is 8 euro kinderen tot 12 jaar en 12 euro voor de volwassenen. Ook kandidaat sponsors kunnen een mail sturen naar hetzelfde mailadres voor meer info of via Facebook.

