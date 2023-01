25 weesgedichten vinden een adoptieraam in Ieper

In het kader van de Poëzieweek die loopt van 26 januari tot 1 februari gaan in Vlaanderen honderden weesgedichten op zoek naar een adoptieraam. In Ieper kon een reeks van 25 gedichten worden geadopteerd. Het project is een succes, want in minder dan 24 uur vonden de 25 gedichten een adoptieraam. “Tijdens de poëzieweek zal je de gedichten kunnen bewonderen in het Ieperse straatbeeld. Hou onze Facebookpagina en website in de gaten om te zien waar je de gedichten zal kunnen spotten.”