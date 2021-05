23 jongeren in Bellewaerde 3 uren vast in attractie El Volador: “Veel wind en wat koud maar geen paniek.”

IeperEen unieke, niet te vergeten ervaring maar toch niet voor herhaling vatbaar. Dat beleefden 23 tieners vrijdagnamiddag in pretpark Bellewaerde in Ieper. Door een mechanisch defect zaten ze maar liefst 3 uren op zo’n 15 meter hoogte vast op de attractie El Volador. De brandweer moest hen één voor één naar beneden brengen.

Het probleem dook plots op omstreeks 13.30 uur. “Door een mechanisch defect zakt de attractie niet meer naar beneden”, legde woordvoerder Filip Vandorpe uit. “De machine ging in veiligheidsstand omdat ze niet meer wist op welke hoogte ze zich bevond", aldus directeur Stefaan Lemey. Hij ging met de brandweer van de zone Westhoek mee in de hoogtewerker om vanop korte afstand de reddingsactie te begeleiden. “Technici probeerden het euvel aanvankelijk op te lossen door de attractie uit de veiligheidsstand te ontgrendelen maar dat lukte niet”, vult Filip Vandorpe aan. “De hulp van de brandweer was nodig. De reddingsactie verliep vlot maar nam toch ruim twee uren in beslag omdat de 23 jongeren - tussen 12 en 19 jaar oud - één voor één met de ladderwagen naar beneden gehaald moesten worden. Veiligheid primeerde. Jaarlijks oefent de brandweer op deze attractie de evacuatie, dus dat was een voordeel.”

Volledig scherm Victor Van De Walle zat drie uur lang vast op de attractie El Volador. © RV

Koude wind

Omstreeks 17 uur stond iedereen op de begane grond. De jongeren, waaronder leerlingen van Alvo Assebroek en Sint-Vincentius in Astene (Deinze) kregen een deken en een drankje en ondergingen ook even een medische check-up in de Texas Grill. Ambulances, een MUG-team en Rode Kruismedewerkers snelden ter plaatse, onder meer met extra dekens. Sommige jongeren hadden het na de evacuatie flink koud maar mankeerden niets. De laatste die uit de gondel geëvacueerd werd, was meteen ook de oudste: Victor Van De Walle (19), die er was met de Sint-Vincentiusschool uit Astene (Deinze). “Het was een beetje afzien door de wind”, vertelt hij. “Die maakte het toch wel koud, vooral die rukwinden. Maar uiteindelijk bleek na controle niemand iets ernstigs te hebben opgelopen. Wel een beetje sneu dat we er bijna de hele namiddag door verloren. Ik twijfel toch of ik in de toekomst nog op die attractie zal kruipen.”

Volledig scherm Op de begane grond kregen de tieners medische bijstand. © LSI

Regelmatig problemen

El Volador is een torenattractie die uittorent boven het Mexicoplein. De toren schommelt heen en weer tot een hoek van 30 graden en draait ook rond. Per rit is er plaats voor 40 personen. De attractie siert het park al sinds 2005. Doorheen de jaren kampte die al af en toe eens met een technisch defect, met evacuaties tot gevolg. De vorige evacuatie gebeurde in mei 2018. “Er zal nu gezocht moeten worden naar het mankement”, aldus Filip Vandorpe. “Tot zolang blijft de attractie stil liggen. Pas na herstelling en veelvoudig proefdraaien, zal El Volador opnieuw de hoogte ingaan.”

Volledig scherm Met een hoogtewerker en een ladderwagen van de brandweer moesten de jongeren één voor één van de El Volador attractie gehaald worden. © LSI

Volledig scherm De brandweer haalt de bezoekers uit de attractie El Volador © LSI