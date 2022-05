19de Ieperse Sporteldag: “Een sportdag voor 50-plussers”

IEPER Leadzanger Dan Cash (50) is onverwacht overleden, al plannen voor een groot benefiet­con­cert

In De Haan is muzikant Danny Bervoets (50) uit Ieper onverwacht overleden. Hij leed aan de spierziekte ALS. ‘Dan Cash’ was de leadzanger van Dan Cash & The Trouble Trio, Dan Cash & The Road Rockers en Highway Patrol. Hij was ook lid van de club Teddyboys 1983.

8 mei