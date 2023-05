19 procent rijdt te snel tijdens weekendcontroles, 6 bestuurders blazen positief

West-Vlaam­se gemeenten betalen 55,82 euro per inwoner aan hulpverle­nings­zo­nes

De West-Vlaamse steden en gemeenten betalen samen jaarlijks zo’n 67 miljoen euro aan de hulpverleningszones. Omgerekend is dat 55,82 euro per West-Vlaming. De Antwerpenaars spannen de kroon met 66,15 euro per inwoner, terwijl de Limburgers het kunnen bolwerken met amper 40,77 euro.