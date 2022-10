19-jarige zonder rijbewijs pikt auto van ouders en crasht met Mercedes tegen gevel: “Hij kwam me vragen of zijn wagen nog kon rijden”

Telefoontje in vaccinatiecentrum

Door de impact werd de voorgevel van de getroffen woning erg beschadigd. Een deel stortte in, het metselwerk scheurde tot bijna aan de nok van het dak, de garagepoort sneuvelde. De bewoners, Ludwig Bulcke (58) en Carine Room (59), waren niet thuis op het moment van het ongeval. “We waren naar Ieper, onze boosterprik gaan halen”, zegt Ludwig. “Daar kregen we telefoon van onze overbuurvrouw. Ze vertelde wat er was gebeurd. We zijn onmiddellijk in de auto gesprongen en naar huis gereden. Het was schrikken, toen we de schade zagen.”

Verwarde automobilist

Ludwig zag ook een jongeman rondlopen in de omgeving. “Het bleek de automobilist te zijn die het ongeval veroorzaakt had. Hij leek me wat verward, was misschien wel een beetje in shock. Hij kwam naar me toe en vroeg of zijn auto nog kon rijden. Ik antwoordde hem dat me dat hoogst onwaarschijnlijk leek, gezien de schade. Enkele tellen later was hij weg, op de loop. Dat was heel bizar.” Waarom de jongeman op de vlucht ging, is niet duidelijk. Maar een half uurtje nadien trof de politie hem aan, in de woning van zijn ouders in De Klijte. De 19-jarige, die niet over een rijbewijs beschikt, ontkende aanvankelijk in alle toonaarden dat hij de veroorzaker was van het ongeval. Maar later gaf hij de feiten toch toe. Tijdens de afwezigheid van zijn ouders had hij de sleutels van de Mercedes genomen om er een toertje mee te gaan doen.