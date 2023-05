140 Porsches verzamelen op Ieperse Grote Markt: “Met zo’n wagen rijden, is speciaal”

Liefst 26 procent van zwerfvuil is pmd: “Invoering statiegeld in 2025 is noodzake­lijk!”

Een opvallend resultaat van de grote opruimactie die de afvalintercommunale IVVO in de maand maart organiseerde: zwerfvuil bestaat steeds meer uit verpakkingsafval. Hoewel de totale hoeveelheid gevonden afval licht is gedaald in vergelijking met vorig jaar, blijft het aandeel pmd stijgen. “Blikjes en PET-flessen blijven een hardnekkig probleem en dit zal structureel verminderen eens het statiegeld hierop is ingevoerd.”