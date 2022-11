14 automobilisten 8 dagen rijbewijs kwijt na bellen achter stuur in politiezone Arro Ieper

Hulste/Gullegem/Izegem LEVENSVER­HAAL. Voetbalwe­reld in diepe rouw door overlijden van voormalig trainer Peter Devos: “Velen verliezen een vriend, de familie een topmens en het voetbal een voorbeeld”

De voetbalwereld is in diepe rouw door het overlijden van Peter Devos (55) uit Hulste, de ex-trainer van tot vorig seizoen tweedenationaler FC Gullegem, fusieploeg Wetteren, Terjoden-Welle, FC Izegem en KVK Avelgem. Hij verloor woensdag in het AZ Delta in Rumbeke de zware strijd tegen een agressieve buikvlieskanker. Twee weken geleden werd Peter opgenomen op de afdeling palliatieve zorgen.

