1.264 bezwaarschriften contra, maar ook 222 steunschriften pro windturbineproject Vredesmolens

“De plannen om 4 reuzewindturbines te plaatsen dicht bij de woonzones in het noordwesten van Ieper hebben gezorgd voor veel ongerustheid bij de inwoners en ook bij mensen buiten Ieper”, zegt Yves Tanghe van het buurtplatform Frontwind Ieper Brielen. “Dat er zoveel bezwaarschriften zijn is begrijpelijk, want de 4 grote windturbines zullen negatieve gevolgen hebben voor de inwoners van de nabijgelegen wijken, maar ook voor de brede omgeving. Met een piekhoogte van 200 meter toren de turbines hoog uit boven alles en storen zij het uitzicht van het historische Ieper. Voor de mensen uit onmiddellijke omgeving komen daar de mogelijke gezondheidsrisico’s bij. Dergelijke grote turbines horen thuis op industriegebieden, havengebieden of op zee.” Het buurtplatform is tevreden met het aantal bezwaarschriften dat het verzamelde. “Veel mensen tekenden spontaan, ook mensen die wat verder uit de buurt wonen.”

Fake news

Er blijken echter ook heel wat voorstanders te zijn van de Vredesmolens. Zo zamelde Patrick Verbrugge uit Ieper 222 steunschriften in voor het project. “Bij aanvragen voor windmolens overal in ons land is het een koud kunstje om bezwaarschiften te verzamelen. Er zijn organisaties en advocaten die zich daarop specialiseren. Maar de voorstanders van duurzame windenergie krijg je nergens te zien. Die zwijgen, tenzij in Ieper”, zegt Verbrugge. “Er tekenden een grote groep mensen het steunschrift via de website van de Klimaatambassade. Dat gebeurde heel spontaan, zonder dat we van deur tot deur gingen en zonder bangmakerij met fake news.”

Sinds 1 oktober is het toekennen van een vergunning voor windmolens geen bevoegdheid meer van de provincie, maar ligt de beslissing in handen van Vlaanderen en bij minister Zuhal Demir (N-VA). Schepen Philip Bolle (sp.a) hoopt op een onderhoud met de minister. “We ontwikkelden een visienota die een leidraad moet worden voor alle toekomstige aanvragen voor windmolens in Ieper”, aldus de schepen. “Die visienota wil ik voorleggen aan de minister om haar te tonen dat we niet tegen windenergie zijn, maar wel dat we een clustering willen van windturbines op het industriepark boven de Noorderring en eventueel een clustering in de nabijheid daarvan. We willen niet dat er languit langs de Noorderring overal windmolens komen, vanaf de afrit van de A19 tot in Vlamertinge.”

Sint-Jan

Eerder keurde de provincie een vergunning goed voor twee windmolens langs de A19 op Sint-Jan. “We gingen daartegen in beroep bij de raad van vergunningsbetwisting. De raad volgt ons beroep en logischerwijs zou de minister de aanvraag moeten afkeuren. De minister geeft echter het laatste woord, ofwel volgt ze haar eigen administratie en spreekt zich negatief uit over de aanvraag ofwel legt ze het advies van de raad naast zich neer.” De kans is nu echter groot dat de minister de vergunning voor de 2 windturbines niet zal toekennen. Als dat zo is, dan ziet de stad Ieper de mogelijkheid groter worden dat ook de vergunningsaanvraag voor de Vredesmolens naar de vuilnisbak wordt verwezen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.