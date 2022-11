Zes wagens vernield nadat tiener controle over z’n stuur verliest: "Hij had nog maar een maand z'n rijbewijs”

Oostende Keeper Dillon Phillips (KV Oostende) stond tegen Westerlo in een schiet­kraam: “Een beschamen­de prestatie”

“Embarrassing", beschamend. Doelman Dillon Phillips had weinig goeie woorden over na de loodzware 6-0-nederlaag in en tegen Westerlo. “Alle spelers moeten zichzelf in de spiegel kijken." Intussen geeft ook trainer Dominik Thalhammer aan dat versterking wenselijk is.

