Zes procent rijdt te snel in politiezone Kouter

IN BEELD. Gouden medaille is opnieuw voor een Nederlan­der op het EK Meeuwen­schreeu­wen

De sfeer zat er zondagmiddag meteen goed in. Het EK Meeuwenschreeuwen had veel weg van een minifestival met veel bier, een te klein café in Adinkerke en een uitzinnig publiek. Toch gaat het niet enkel om een zotte uitspatting. Veel deelnemers hadden veel moeite genomen om zichzelf een gepaste outfit aan te meten én te oefenen op de typische kreet van de meeuw. Nederlander Jarmo ging uiteindelijk met de gouden medaille naar huis