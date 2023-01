Workshop ‘Starten met Slam’ in de bib van Eernegem

Brugge/Oostende Twintiger vrijgespro­ken voor vermeende verkrach­ting op kotfeestje

Een 25-jarige Oostendenaar is vrijgesproken voor een vermeende verkrachting op een kotfeestje in Brugge. Volgens de burgerlijke partij was het slachtoffer te dronken om nog toestemming te kunnen geven voor seks.

9 januari