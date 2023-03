Workshop over applicaties rond gezondheid

Op dinsdag 7 maart kan je tussen 14.30 en 16 uur in De Kouter in Bekegem naar een interactieve workshop waarin je ondergedompeld wordt in de digitale wereld. Je leert er onder meer werken met de CM-app en je krijgt uitleg over andere online toepassingen rond gezondheid. Er is ruimte genoeg om het zelf uit te proberen. Een CM-medewerker licht alles toe. Inschrijven doe je hier.