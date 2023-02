Werken langs de Oostendesteenweg in Ichtegem

Gepensio­neer­de politie­agen­te (51) steelt in kledingwin­kels... en verkoopt nadien op Vinted: “Ze hield alles mooi bij in een schriftje”

Een gepensioneerde politieagente staat in de Brugse rechtbank terecht voor 14 diefstallen bij JBC, Bel&Bo, H&M en C&A in Blankenberge, Brugge en Oostende. De 51-jarige vrouw maakte telkens kledij buit, die ze nadien verkocht op tweedehandswebsite Vinted. “Mijn cliënte kampt met psychische problemen, nadat ze getuige was van een dodelijk arbeidsongeval”, stelde haar advocaat.