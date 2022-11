Werken gemeentelijke basisschool 't Mozaïek in Eernegem zitten op kruissnelheid

Op donderdag 10 november wordt de betonplaat voor de torenkraan gegoten. Vanaf 6.30 uur zal er daarom tijdelijk wat extra werfverkeer zijn in de omgeving rond de school. De torenkraan wordt geplaatst op woensdag 16 november. Vanaf 6.30 uur starten deze werken. Men verwacht dat de kraan geplaatst is tegen 14 uur.

Het gemeentebestuur wil het werf- en schoolverkeer maximaal gescheiden houden. Ze vragen daarom om op beide momenten het parkeerverbod in de Emiel Coolslaan strikt na te leven. Ze raden ook aan om maximaal te voet of met de fiets naar school te komen of om de wagen iets verderop te parkeren en het laatste stukje te voet te komen. Op die manier is er weinig gemotoriseerd verkeer in de schoolomgeving, wat het werk voor de vrachtwagens en het andere werfverkeer vlotter laat verlopen.