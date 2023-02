Werken door Fluvius in Bruggestraat in Eernegem

ICHTEGEM Rommel­markt in Ichtegem

Op zondag 12 februari wordt er een binnenrommelmarkt georganiseerd in LDC De Ster in Ichtegem. De toegang bedraagt 2 euro en hiervoor krijg je een bonnetje voor een drankconsumptie. Het standgeld bedraagt €18 voor 6 lopende meter. Tafels en stoelen staan klaar per stand. Inschrijven kan via 0476/34.28.15.

7 februari