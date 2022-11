Werken aan fietspad langs Kortemarkstraat in Ichtegem gaan verder

Oostende MIJN STAD. Hubert Rubbens, bezieler van Oostende voor Anker: “Op het strand aan de waterlijn is het gezang van de zee adembene­mend”

Hubert Rubbens (58) is op heel wat vlakken actief in Oostende, maar het grote publiek kent de Oostendenaar vooral als het gezicht en de bezieler van Oostende voor Anker, hét maritieme evenement dat al 20 jaar een succes is in de badstad. Hij werkte jarenlang voor de marine en is dus écht een man van de zee. Hij neemt ons mee op sleeptouw in de stad aan zee waar hij geboren en getogen is. “Op mijn zeilschip kom ik echt tot rust.”

14 november