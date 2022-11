Weg langs nieuwe verkaveling zal wellicht ‘Schoonstraat’ heten

Eernegem Apotheek Logghe in Eernegem nam zijn nieuw pand in gebruik: “Deze ruimte biedt veel extra mogelijkhe­den”

Ze studeerden allebei farmacie in de Gentse universiteit en ondertussen gaan ze door het leven als een koppel. Ook op professioneel vlak zijn ze onafscheidelijk. Sinds het begin van dit jaar staan Martijn Logghe (29) en Justine Coolman (26) samen in de apotheek langs de Westkerkestraat in Eernegem. Na intensieve verbouwingswerken maakt nu ook het aanpalende pand deel uit van hun zaak. “We merken dat klanten soms op hun privacy gesteld zijn en deze ruimte biedt de mogelijkheid om in alle rust met hen te spreken”.

17 november